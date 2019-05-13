У Honor поділилися першими деталями про новий флагманський смартфон

Бренд HONOR оголосив дату глобальної презентації флагманської лінійки смартфонів HONOR 20. Також виробник розповів про деякі особливості майбутніх новинок. Вони отримають унікальний дизайн з ефектом "динамічної голографії" і технологією Triple 3D Mesh.

У дизайні серії HONOR 20 реалізований ефект багатовимірної динамічної голографії. Скляна задня кришка виготовляється із застосуванням двоступеневого процесу за технологією Triple 3D Mesh: нижній шар покриття формується шляхом нанесення мільйонів мініатюрних призм. Потім корпус покривають склом і наноситься пофарбований шар. Проходячи через ці призми, світло заломлюється і відбивається в усіх напрямках одночасно. В результаті виходить незвичайний оптичний ефект глибини. Крім того, для нових флагманів були обрані насичені кольори корпусу.

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"Відмінна риса HONOR – прагнення завжди бути найкращими. Вона проявляється у всіх пристроях, створених інженерами і дизайнерами бренду. Новітня технологія Triple 3D Mesh – це справжній прорив у сфері дизайну мобільних пристроїв. Вперше представлена ​​в смартфонах бренду, вона демонструє, якого високої якості та візуальної привабливості можна домогтися за допомогою високоточних процесів обробки поверхонь. Ми робимо все, щоб пропонувати нашим покупцям найкращі продукти, як з точки зору функціональності, так і з точки зору дизайну", – сказав президент HONOR Джордж Чжао.

Новий HONOR 20 отримає безрамковий дисплей з діагоналлю 6,26 дюйма, що займає 91,6% площі фронтальній панелі. Це стало можливим завдяки вбудованій у екран селфі-камері з діаметром об'єктива 4,5 мм.

На відміну від попередників, HONOR 20 отримає гладкі бічні грані, що дозволило зробити форму плавною й обтічною. Сканер відбитків пальців розташується у правій частині алюмінієвої рамки. Поверхня корпусу матиме несприйнятливе до слідів від пальців покриття. Асиметричне розташування камер у вигляді букви L дозволило розмістити всередині місткий акумулятор.

Глобальна презентація серії HONOR 20 відбудеться у Лондоні 21 травня 2019 року. Гості заходу зможуть оцінити якість фотозйомки й оновлений дизайн смартфонів.

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