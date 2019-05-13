Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019

У Honor поділилися першими деталями про новий флагманський смартфон

  • 9
Новий Honor 20 вразить своїм дизайном - фото 1
Новий Honor 20 вразить своїм дизайном

Бренд HONOR оголосив дату глобальної презентації флагманської лінійки смартфонів HONOR 20. Також виробник розповів про деякі особливості майбутніх новинок. Вони отримають унікальний дизайн з ефектом "динамічної голографії" і технологією Triple 3D Mesh.

У дизайні серії HONOR 20 реалізований ефект багатовимірної динамічної голографії. Скляна задня кришка виготовляється із застосуванням двоступеневого процесу за технологією Triple 3D Mesh: нижній шар покриття формується шляхом нанесення мільйонів мініатюрних призм. Потім корпус покривають склом і наноситься пофарбований шар. Проходячи через ці призми, світло заломлюється і відбивається в усіх напрямках одночасно. В результаті виходить незвичайний оптичний ефект глибини. Крім того, для нових флагманів були обрані насичені кольори корпусу.

І ще: Стали відомі характеристики "бюджетного" iPhone 2019

"Відмінна риса HONOR – прагнення завжди бути найкращими. Вона проявляється у всіх пристроях, створених інженерами і дизайнерами бренду. Новітня технологія Triple 3D Mesh – це справжній прорив у сфері дизайну мобільних пристроїв. Вперше представлена ​​в смартфонах бренду, вона демонструє, якого високої якості та візуальної привабливості можна домогтися за допомогою високоточних процесів обробки поверхонь. Ми робимо все, щоб пропонувати нашим покупцям найкращі продукти, як з точки зору функціональності, так і з точки зору дизайну", – сказав президент HONOR Джордж Чжао.

Новий HONOR 20 отримає безрамковий дисплей з діагоналлю 6,26 дюйма, що займає 91,6% площі фронтальній панелі. Це стало можливим завдяки вбудованій у екран селфі-камері з діаметром об'єктива 4,5 мм.

У Honor поділилися першими деталями про новий флагманський смартфон - фото 327262

На відміну від попередників, HONOR 20 отримає гладкі бічні грані, що дозволило зробити форму плавною й обтічною. Сканер відбитків пальців розташується у правій частині алюмінієвої рамки. Поверхня корпусу матиме несприйнятливе до слідів від пальців покриття. Асиметричне розташування камер у вигляді букви L дозволило розмістити всередині місткий акумулятор.

У Honor поділилися першими деталями про новий флагманський смартфон - фото 327263

Глобальна презентація серії HONOR 20 відбудеться у Лондоні 21 травня 2019 року. Гості заходу зможуть оцінити якість фотозйомки й оновлений дизайн смартфонів.

Читайте також: Характеристики флагманського смартфона Redmi розкрили до прем'єри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
  • 08:15
  • 1321
Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 757
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 419
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології