Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019

Стали відомі характеристики "бюджетного" iPhone 2019

  • 31
Презентація iPhone XR 2019 має пройти у вересні - фото 1
Презентація iPhone XR 2019 має пройти у вересні / AKKet

У мережі з'явилася нова інформація, а також кілька рендерів про iPhone XR 2019. Бюджетна версія лінійки, за чутками, має цього разу отримати подвійну камеру.

Як відомо, теперішня модель має одинарний модуль камери. Цього ж року ситуація має змінитися.

І ще: У мережі показали на фото корпуси нового iPhone XI

Також очікується, що модель отримає яскраві кольори. На рендерах, зокрема, пристрій представлено в синьому, жовтому, білому і червоному кольорах.

Лицьова панель iPhone не отримає істотних змін, вона збереже 6,1-дюймову діагональ дисплея і виріз у верхній частині. На задній же помітний подвійний модуль камери. Очікується, що він включатиме в себе 12-мегапіксельний сенсор і допоміжний сенсор з телеоб'єктивом. Презентація новинки має пройти у вересні.

Стали відомі характеристики 'бюджетного' iPhone 2019 - фото 327212

Стали відомі характеристики 'бюджетного' iPhone 2019 - фото 327213

Стали відомі характеристики 'бюджетного' iPhone 2019 - фото 327214

Читайте також: Інсайдер назвав головне нововведення iPhone 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
  • 08:15
  • 1322
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 419
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:18
  • 959
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології