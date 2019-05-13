Стали відомі характеристики "бюджетного" iPhone 2019

У мережі з'явилася нова інформація, а також кілька рендерів про iPhone XR 2019. Бюджетна версія лінійки, за чутками, має цього разу отримати подвійну камеру.

Як відомо, теперішня модель має одинарний модуль камери. Цього ж року ситуація має змінитися.

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Також очікується, що модель отримає яскраві кольори. На рендерах, зокрема, пристрій представлено в синьому, жовтому, білому і червоному кольорах.



Лицьова панель iPhone не отримає істотних змін, вона збереже 6,1-дюймову діагональ дисплея і виріз у верхній частині. На задній же помітний подвійний модуль камери. Очікується, що він включатиме в себе 12-мегапіксельний сенсор і допоміжний сенсор з телеоб'єктивом. Презентація новинки має пройти у вересні.

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