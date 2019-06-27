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У Honor назвали смартфони, які оновлять до Android Q
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Бренд HONOR офіційно прокоментував чутки про можливість оновлення смартфонів до новітньої версії Android. Представники компанії підтвердили, що користувачі смартфонів продовжать отримувати оновлення безпеки для вже куплених пристроїв, і опублікували список гаджетів, які отримають Android Q.
Це означає, що попри заборону зі сторони США, смартфони Honor (суббренду Huawei) отримають Android Q.
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Усі смартфони HONOR будуть отримувати оновлення для системи безпеки й оновлення Android. Той, хто вже купив або збирається купити смартфон HONOR, може отримати доступ до додатків, як і завжди. На всі пристрої як і раніше поширюється гарантія виробника, і вони будуть отримувати повну сервісну підтримку, – йдеться в офіційній заяві бренду.
Представництво HONOR в Великобританії також опублікувало моделі смартфонів, які отримають оновлення до версії Android Q. У список увійшли HONOR 20, HONOR 20 Lite і HONOR 20 Pro. Можливості апдейту HONOR View 20, HONOR 8A і HONOR 8S виробник не прокоментував.
Раніше плани по апдейт смартфонів до новітньої версії Android оголосила і компанія Huawei – до десятої ревізії "зеленого робота" оновиться майже 20 пристроїв китайського вендора.
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