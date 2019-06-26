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Скільки Android-користувачів втратить Google через заборону Huawei
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Ситуація між Huawei і американською владою продовжує набирати обертів. Під час інтерв'ю з журналістами CNBC засновник і генеральний директор Huawei Жень Чженфей розповів, які наслідки можуть очікувати Google, якщо США не зніме санкції.
Раніше Міністерство торгівлі США включило Huawei до списку організацій, що загрожують національній безпеці. Компанія Google, як того вимагає закон, відкликала у Huawei ліцензію на використання мобільної операційної системи Android. Пізніше відносини між пошуковим гігантом і китайською корпорацією почали налагоджуватися, але Huawei активно почала готуватися до можливої відмови від "зеленого робота".
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Під час бесіди з журналістами CNBC Жень Чженфей заявив, що Google втратить 700-800 мільйонів користувачів, якщо Huawei буде змушена відмовитися від Android.
Huawei і Google завжди будуть по одну сторону інтересів, але якщо ми втратимо доступ до системи Google, то вона в майбутньому втратить 700-800 мільйонів користувачів, – сказав глава Huawei.
Варто відзначити, що на минулій у травні цього року конференції для розробників I/O 2019 компанія Google оголосила, що в усьому світі понад 2,5 мільярди активних пристроїв працює під управлінням операційної системи Android. Отже, розрив відносин з Huawei може позбавити пошукового гіганта приблизно третини користувачів.
Раніше генеральний директор Huawei зі споживчого бізнесу Річард Ю заявив, що вони не хочуть відмовлятися від Android і випустять власну операційну систему лише в крайньому разі. За наявною інформацією, HongMeng OS від Huawei може вийти вже до кінця року.
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