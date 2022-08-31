У холодильнику не пиво: жінка епічно розіграла чоловіка – відео

Сімейне життя сповнене радощів та кохання, але для тривалих стосунків варто мати ще й хороший гумор та сталеві нерви. Що й підтверджує ця пара, у якій дружина епічно розіграла свого коханого.

Чим довше триває подружнє життя, тим частіше воно потребує родзинки чи іскри для підтримки почуттів. Але інколи у пригоді стає почуття гумору та вміння з ним миритись. Це підтверджує кумедне відео, яке на платформі Reddit опублікував користувач з ніком OreoSnorty69. За короткий час допис зібрав понад 28 тисяч балів та більше як 600 коментарів, пише Радіо MAXIMUM.

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Все тому, що дружина вирішила доволі епічно розіграти свого чоловіка. Вона придбала дуже правдоподібну іграшку у вигляді змії та у спекотний літній день поклала її прямісінько у портативний холодильник на подвір'ї. Тож шоу почалось у той момент, коли чоловік вирішив взяти собі якийсь освіжаючий напій. Після епічних вигуків він під дією емоцій образився на кохану, а тоді теж не зумів втримати усмішку через її заразливий регіт.

Якщо запис не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

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