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Реакція мами на перший сміх дитини підкорила мережу – відео
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Батьківство - це нелегка, але щаслива річ, у якій можна знайти чимало причин радіти. Тому не дивно, що перший сміх малюка змусив головну героїню цього відео і плакати, і сміятись.
На платформі Reddit користувач з ніком Devi8tor поділився чарівним відео з мамою та маленькою донечкою, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис оцінили у понад 50 тисяч балів та залишили більше як 700 коментарів, пише Радіо MAXIMUM.
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Річ у тому, що малеча вперше засміялась, викликавши у матері цілу палітру емоцій. Від мовчазних сліз щастя і до реготу – ця жінка зовсім не стримувалась у такий важливий та милий момент життя донечки. Як додали коментатори, у такому віці малюки не лише сміються, а й "вібрують" під час цього процесу, тож батьки можуть тримати на руках "мішечок сміху". Після перегляду цього відео ви точно отримаєте порцію гарного настрою!
Якщо запис не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.
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