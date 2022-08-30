Коли донька стоматолог: веселий татусь підкорив мережу – відео

Батьківство має чимало переваг, серед яких і допомога з боку дітей. І цей батько вирішив завітати на роботу до доньки, зробивши день всіх навколо трішки веселішим.

На платформі Reddit користувач з ніком thisisfromMatilda поділився кумедним відео зі стоматології, яке стрімко піднялось у топи. Менш як за добу допис зібрав майже 40 тисяч балів та понад 200 коментарів. А все тому, що веселий тато вирішив полікувати зуби не в будь-кого, а у своєї доньки-стоматолога, пише Радіо MAXIMUM.

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Навіть на роботі чоловік не забув, що йому допомагає саме донечка, тож не втримався від жартів. В один момент він вирішив закричати, неабияк злякавши дівчину. За мить вона зрозуміла, що батько просто тролить її та попросила вибачення у своїх колег та пацієнтів навколо. Як жартують коментатори, премію найкращого татуся точно заслужив цей чоловік.

Якщо запис не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

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