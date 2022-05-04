У Херсоні відмовили мобільний зв'язок

Росіяни окупували Херсонську область. Внаслідок цього ворожі війська пошкодили базові станції, позбавивши мешканців регіону зв'язку. Але, на щастя, його повернути вдалося.

У Мінцифри зазначають, що окупанти обірвали справний оптичний кабель. Він ішов від сусіднього міста до Херсона. І саме завдяки йому працювали базові станції в області. Тепер же стало відомо, що відновити зв'язок у Херсоні таки вдалося.

Це цікаво: Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ

Як відновлювати зв'язок у Херсоні

Технічні команди українських операторів lifecell та Київстар провели тестування мережі. Вони виявили місце обриву. Після цього lifecell взявся за відновлення зв'язку.

Посприяв цьому Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Він допоміг забезпечити координацію дій операторів, ОВА, а також ЗСУ. Це дозволило технічним бригадам провести ремонт.

Відомо, що команда двічі виходила на ремонт. Чому так? А тому, що російські окупанти обстрілювали їх. Вчора один із операторів зумів частково відновити голосовий зв'язок. У середу зранку вдалося завершити відновлення пошкодженої оптичної мережі. Тож запустили мережу всіх трьох операторів.

Читайте також: Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців