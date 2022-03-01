"Ласкаво просимо до пекла": український військовий емоційно звернувся до окупантів

Якщо росіяни думали, що за два дні їм вдасться захопити Україну, то ми довели, що це просто неможливо. Ба більше, ці мерзотники зрозуміли, що їх тут ніхто з квітами й обіймами не зустрічатиме. Їм тут влаштують справжнісіньке пекло.

На телеграм-каналі УНІАН опублікували потужне відео. На ньому український військовий емоційно звернувся до окупантів.

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Він наголосив на тому, що раніше вже знімав подібний ролик. Але це не заважає йому зробити це знову.

8 років тому я вже знімав відео, і запрошував вас до пекла. Багато ваших синів я туди відправив зі своїми побратимами. Цього разу ви прийшли показувати, що ви – Русь. А це ми – Русь, а ви – мордва татарська. Ласкаво просимо до пекла, – сказав він.

Поки за нашу безпеку стоять ось такі військові, нам точно немає причин переживати. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та не забувайте турбуватися про тих, кому це зараз необхідно.

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