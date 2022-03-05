У Херсоні чоловік з прапором виліз на ворожий БТР, який тікав з міста – відео

Поки російські окупанти намагаються влаштувати у Херсоні шоу з "порятунком", то самі херсонці не збираються нікому віддавати рідне місто. І цей сміливий чоловік, який зумів заскочити на БТР ворога прямо на ходу, це лише підтверджує!

На вулиці Херсона вийшли українці на мітинг проти окупантів, які захопили будівлю ОДА та вже встигли зняти кілька сюжетів для російського телебачення про "порятунок". Однак українці не планували здаватись військовим РФ, тож зі стягами зібрались на центральній площі міста, пише Суспільне.

І ще: Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: інструкція

І поки ворожий БТР намагався виїхати з Херсона, то мужній поліцейський заскочив на нього з прапором України. Відео з місця подій вже встигло розлетітись мережею і стало ще одним доказом того, що українців не скорити!

Відзначимо, що у місті майже відсутня мережа, а також зв'язок з українськими телеканалами. Безстрашні херсонці без зброї виходять на мітинги та виганяють окупантів.

Читайте також: Що робити, якщо окупанти відключили українське телебачення