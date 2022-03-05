Що робити, якщо окупанти відключили українське телебачення

Усі українці зараз мають бути готові до перебоїв з телебаченням. Навіть якщо масового відключення ТБ-зв'язку в країні не буде, можливі локальні перебої, тому ці знання можуть допомогти у відповідальний момент.

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами, пише Радіо МАКСИМУМ.

Це важливо: Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: інструкція

Де дивитися українські канали?

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

Також нагадаємо, що наразі триває Національний телемарафон.

Що робити, якщо окупанти відключили українське телебачення

І ще: Капітуляція і прослуховування телефонів: в СБУ попередили про нові фейки