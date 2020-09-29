Дивіться, наскільки високо може злетіти авто: відео видовищної аварії на ралі у Франції

Аварії під час гонок – справа звична. Спортивні автомобілі в'їжджають один в одного, втрачають колеса, вилітають за межі траси і таке інше. Однак бувають й екстраординарні ситуації, як, наприклад, "політ" ралійного Ford Fiesta на ралі у Франції.

Видовищна аварія сталася під час чемпіонату Франції з ралі (Rallye Cœur de France). Модифікований Ford Fiesta R2B під керуванням молодого гонщика Лукаса Зелінського вилетів з траси, піднявся в повітря на кілька метрів, здійснив кульбіт і приземлився на дах. На щастя, пілот і штурман не постраждали.

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За даними eWRC-results, 24-річний француз помилився зі швидкістю і, як наслідок, не впорався з керуванням на вході у 90-градусний поворот. Він налетів на огорожу, яка послужила певним трампліном. Також розглядається версія про неправильну команду з боку штурмана, через яку пілот і не встиг вчасно увійти в поворот. У будь-якому випадку, ця аварія стала найвидовищнішою у цьому сезоні.

We build them strong but, more importantly, we make sure every single one is safe. Crew all OK pic.twitter.com/qKoe6Zh93h — M-Sport Poland (@msportpoland) September 26, 2020

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