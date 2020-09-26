Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика

  • 6
Cadillac - фото 1
Cadillac / formacar

В Instagram GM Design з'явився ескіз таємничого автомобіля Cadillac з брутальним дизайном. За однією з версій, таким чином автовиробник натякає на появу електричного позашляховика, проте офіційного підтвердження цьому ще нема.

Позашляховик на малюнку має характерні риси фірмового стилю Cadillac: щитоподібну радіаторну решітку з логотипом у центрі і вертикальні ходові вогні.

І ще: Водіям нагадали про увімкнення ближнього світла з 1 жовтня: яке покарання за порушення

Автомобіль виглядає непропорційним, у нього широка передня частина, масивні арки і величезні колеса, при цьому лобове скло зображене занадто вузьким, а лінія даху занизькою. В цілому зовнішність позашляховика виглядає більш агресивною, ніж нинішні моделі марки.

Можна припустити, що на ескізі, намальованому креативним дизайнером Cadillac Ендрю Макмілланом, відображений один з варіантів зовнішності майбутнього електромобіля, який розділить платформу з GMC Hummer EV. Останній раніше розкрили на офіційних тизерах і пообіцяли представити публіці 20 жовтня 2020 року.

Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика - фото 427420

Це цікаво: Цей піввіковий пікап покинули у пустелі просто неба: фото

Джерело: formacar
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1296
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7506
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 146
Загрузка...
Новини