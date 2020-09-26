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Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика
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В Instagram GM Design з'явився ескіз таємничого автомобіля Cadillac з брутальним дизайном. За однією з версій, таким чином автовиробник натякає на появу електричного позашляховика, проте офіційного підтвердження цьому ще нема.
Позашляховик на малюнку має характерні риси фірмового стилю Cadillac: щитоподібну радіаторну решітку з логотипом у центрі і вертикальні ходові вогні.
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Автомобіль виглядає непропорційним, у нього широка передня частина, масивні арки і величезні колеса, при цьому лобове скло зображене занадто вузьким, а лінія даху занизькою. В цілому зовнішність позашляховика виглядає більш агресивною, ніж нинішні моделі марки.
Можна припустити, що на ескізі, намальованому креативним дизайнером Cadillac Ендрю Макмілланом, відображений один з варіантів зовнішності майбутнього електромобіля, який розділить платформу з GMC Hummer EV. Останній раніше розкрили на офіційних тизерах і пообіцяли представити публіці 20 жовтня 2020 року.
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