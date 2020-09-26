Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика

В Instagram GM Design з'явився ескіз таємничого автомобіля Cadillac з брутальним дизайном. За однією з версій, таким чином автовиробник натякає на появу електричного позашляховика, проте офіційного підтвердження цьому ще нема.

Позашляховик на малюнку має характерні риси фірмового стилю Cadillac: щитоподібну радіаторну решітку з логотипом у центрі і вертикальні ходові вогні.

І ще: Водіям нагадали про увімкнення ближнього світла з 1 жовтня: яке покарання за порушення

Автомобіль виглядає непропорційним, у нього широка передня частина, масивні арки і величезні колеса, при цьому лобове скло зображене занадто вузьким, а лінія даху занизькою. В цілому зовнішність позашляховика виглядає більш агресивною, ніж нинішні моделі марки.

Можна припустити, що на ескізі, намальованому креативним дизайнером Cadillac Ендрю Макмілланом, відображений один з варіантів зовнішності майбутнього електромобіля, який розділить платформу з GMC Hummer EV. Останній раніше розкрили на офіційних тизерах і пообіцяли представити публіці 20 жовтня 2020 року.

Це цікаво: Цей піввіковий пікап покинули у пустелі просто неба: фото