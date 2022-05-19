На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця воєнного стану
-
- 24
Керівник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що до кінця дії воєнного стану у Харківській області буде неможливо придбати алкогольні напої, адже діятиме заборона на продаж.
Голова Харківської ОВА підписав наказ, який забороняє з 17 травня й до кінця дії воєнного стану продаж алкогольних напоїв на всій території області.
І ще: У Києві в пекарні продають особливе тістечко "Борис Джонсонюк" – фото
Заборона НЕ стосується продажу слабоалкогольних напоїв у період з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.
Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ та Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур (носять форму та мають озброєння, спецзасоби), повідомляють в Харківській ОВА.
"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими та відповідальними. Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги",– прокоментував Олег Синєгубов.
До теми: У Фінляндії з'явилося пиво OTAN, назву пов'язують з вступом країни у НАТО
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
11:55Погода в Україні на вихідних погіршиться: прогноз на 21-22 травня
-
11:24Скільки українців виїхали за кордон з початку війни: відповідь МВС
-
10:52Найпростіший рецепт паляниці на пательні з мінімуму інгредієнтів
-
10:32Львівські десантники спалили два російських танки – відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео
-
09:21Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
-
08:50Чи можна розламувати таблетки навпіл: детальна відповідь лікарки
-
08:0020 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій
- 19 травня
-
20:5720 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:23Офіс компанії Meta (Facebook, Instagram) з'явиться в Україні – Мінцифра
-
19:52Відомо у скільки Європейська Комісія оцінила план відновлення України
-
19:22У 2023 році українці самі обиратимуть членів журі Євробачення
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:52Хакери Anonymous зламали найбільший банк росії
-
18:24Річард Гір продав свій кабріолет на аукціоні, щоб допомогти українцям
-
17:56Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
16:54Бойова вишиванка: у Черкасах створили вишитий одяг для ЗСУ
-
16:25У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця воєнного стану
-
15:55Камери фіксації порушень ПДР знову працюють в Україні – МВС
-
15:21В пустій кімнаті: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil та YakTak
-
14:58Кіт Степан і Євген Клопотенко отримали нагороду World Influencers and Bloggers Awards 2022
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео
- 19 травня
-
20:23Офіс компанії Meta (Facebook, Instagram) з'явиться в Україні – Мінцифра
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
10:27Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
-
08:52День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
- 18 травня
-
20:21Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022
-
18:51Відомі регіони України, де можна найдешевше орендувати квартиру: дані OLX
-
16:49В Україні призупинили регулювання цін на паливо: скільки воно тепер коштуватиме
-
15:49У застосунку Дія з'явилася нова функція: чому вона важлива для України
-
12:5410 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:23Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників
- 17 травня
-
19:17Пісню Kalush Orchestra "Stefania" переспівали мовою жестів: щемливе відео
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 16 травня
-
19:24Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки
-
16:24Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування
-
13:21На знак солідарності: представниця Литви на Євробаченні переспівала "Стефанію"
-
08:26Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
- 15 травня
-
19:31Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня