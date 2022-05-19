У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця воєнного стану

Керівник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що до кінця дії воєнного стану у Харківській області буде неможливо придбати алкогольні напої, адже діятиме заборона на продаж.

Голова Харківської ОВА підписав наказ, який забороняє з 17 травня й до кінця дії воєнного стану продаж алкогольних напоїв на всій території області.

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Заборона НЕ стосується продажу слабоалкогольних напоїв у період з 9:00 до 15:00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.

Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ та Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур (носять форму та мають озброєння, спецзасоби), повідомляють в Харківській ОВА.

"Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто. Усі громадяни мають бути свідомими та відповідальними. Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги",– прокоментував Олег Синєгубов.

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