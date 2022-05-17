У Фінляндії з'явилося пиво OTAN, назву пов'язують з вступом країни у НАТО

Фінські виробники пива створили пиво OTAN Olutta. Таке рішення ухвалили у зв'язку з запланованим вступом Фінляндії до НАТО.

Фінська пивоварня відреагувала на наближення їхнього вступу до НАТО – випустили пиво OTAN Olutta.

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Фінське видання Yle розшифровує таку назву у кількох варіантах. Один з них – ця фраза означає "Я п'ю пиво". Друга версія – otan можна розглядати як анаграму NATO. Ще один варіант – французькою мовою абревіатура NATO звучить як OTAN.

"Незалежна нація збирається ухвалити незалежне рішення про свою безпеку. Наше маленьке рідне місто завжди лежало у прикордонній смузі між сходом та заходом. На околицях міста та в замку Сент-Олафс було проведено безліч битв. Сподіваємось, що битви ніколи більше не повторяться у нашому прекрасному місті. У будь-якому разі, історичні часи присутні у нашому пиві та бренді – і знову ми живемо в історичні часи. Олаф завжди готовий піднести тост за співпрацю та нові прекрасні дружні стосунки! Пиво OTAN тепер доступне в магазині при пивоварні та готове до постачання до магазинів та ресторанів.

І так – каламбур вдався. OTAN Olutta по-фінськи = Я п'ю пиво", – коментує місцева пивоварня.

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