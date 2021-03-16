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Коронавірус

Проблеми з мережею та сусід з дрилем: Zoom Escaper імітує неполадки, щоб уникнути дзвінка

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Проблеми з мережею та сусід з дрилем: Zoom Escaper імітує неполадки, щоб уникнути дзвінка - фото 1

Через пандемію коронавірусу відео- та аудіоконференції по Zoom стали невіддільною частиною життя людей, і багато хто від цього втомився. Для тих, кому за рік вже набридли дзвінки, з'явився корисний сервіс.

Американський розробник Сем Лавін зробив вебплагін Zoom Escaper. І розповів чоловік про свій проєкт The Verge. Програмка створює штучні перешкоди і проблеми з під'єднанням для того, щоб можна було уникнути дзвінків з "поважної причини".

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Зараз в Zoom Escape є вісім імітацій: від проблем з інтернетом (постійні переривання, як від нестабільного під'єднання), і сильного вітру до собак, які гавкають і сусіда з дрилем. Щоб активувати плагін, потрібно завантажити програму VB-Audio і активувати мікрофон – інструкція є на сайті Zoom Escape.

Для Лавіна його сервіс – це артпроєкт. Він описав ідею своєї творчості так: "Умисне зниження і уповільнення продуктивності".

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