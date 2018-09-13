У Грузії заборонили одноразові поліетиленові пакети

У Грузії заборонили виробництво, імпорт і реалізацію одноразових поліетиленових пакетів. Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища Леван Давіташвілі.

Заборона поширюється на пакети товщиною менше ніж 15 мікрон.

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Крім того, в рамках нової політики охорони навколишнього середовища уряд Грузії з квітня 2019 року заборонить виробництво, імпорт і реалізацію поліетиленових пакетів будь-якої товщини. Буде дозволено виробляти, імпортувати і реалізувати тільки біорозкладні пакети.

Головна мета цих змін – зниження забруднення навколишнього середовища та заохочення екологічно чистих ініціатив.

Від одноразових пакетів планують відмовитися зовсім / Observer

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе зазначив, що нововведення поетапно забезпечить максимальне вилучення з ужитку одноразових поліетиленових пакетів.

"Навколишнє середовище найбільше забруднюється саме продуктами з пластику, особливо це стосується широко поширених пластикових пакетів. Ця проблема гостро стоїть в Грузії. Відповідно, у рамках нашої зеленої економіки та політики з охорони навколишнього середовища наш уряд прийняв регуляції, які набудуть чинності 1 жовтня 2018 року і поетапно забезпечать максимальне вилучення з ужитку одноразових пакетів", – сказав Бахтадзе.

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