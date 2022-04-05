Твій персонаж – Ілон Маск: українці створили гру, у якій треба лупцювати путіна і кадирова

Українські спеціалісти розробили просту гру, яка допомагає зібрати кошти на гуманітарну допомогу. Для цього потрібно побити путіна та кадирова – зіграйте у Musk vs Putin!

Українські розробники (один Unity-фахівець та 4 художники), за ініціативи фонду Palianytsia, створили гру "Musk vs Putin", у якій потрібно побити путіна та кадирова. Персонаж користувачів – Ілон Маск, який 14 березня у твіттері викликав на дуель президента росії.

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Посилання на гру безпосередньо в браузері: musk-putin.com

Саундтрек, який грає протягом гри – "Ой у лузі червона калина", яку виконав Андрій Хливнюк, соліст гурту "Бумбокс". Декорації – намальовані види зруйнованого Маріуполя. Ілон Маск може здійснювати удари руками, робити аперкот й атакувати ногою. Спочатку потрібно побити кадирова, а потім путіна, Після перемоги над ними, користувачі можуть відправити гроші в організацію, яка займається гуманітарною допомогою.

Основна мета проєкту – привернути увагу до війни в Україні та запропонувати їм зробити фінансову пожертву. Загалом гру оцінили вже понад 10 тисяч користувачів із багатьох країн. Таким чином фонд Palianytsia вже зібрав понад $10 тисяч.

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