У грі GTA 6 може з'явитися головна героїня

У новій версії популярної гри GTA може з'явитися головна героїня. Чутки про це ходять з того часу, як Том Хендерсон, засновник компанії Viral Junkie, написав про це у Twitter. За його словами, в грі вперше можна буде грати двома персонажами – і жінкою, і чоловіком.

Ніяких офіційних підтверджень цьому поки немає, саму гру розробники ще навіть не анонсували. Але багато хто вважає, що головна героїня врятує гру від звинувачень у мізогінії, за що її регулярно засуджують.

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В онлайн-версіях GTA 5 вже можна було грати від імені жінки, але персонажі були слабо вписані, без озвучення і з нудними сюжетними лініями.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

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