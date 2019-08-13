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У Гренландії помітили 500-річну акулу: фотофакт
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У Гренландії вчені знайшли 500-річну полярну акулу, довжина якої сягала 5,4 метра. Вік особини визначили за розміром, через те, що гренландські акули ростуть все життя.
Експерти стверджують, що середня тривалість життя полярної акули становить 272 року. Найбільші відомі особини максимально досягали 7,3 метра і важити до півтори тонни. В середньому ж довжина цих акул коливається в межах 2,44-4,8 метра, а вага не перевищує 400 кілограмів.
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Це найстаріший з нині живучих видів хребетних на планеті, який сформував кілька популяцій в Атлантичному океані, – розповів професор Кім Пребел.
Тепер вчені зайнялися вивченням ДНК найстарішою акули, щоб з'ясувати, які гени відповідають за настільки довге життя у виду. Відомо, що знайдений хижак народився ще у 1505 році. Тоді в Великобританії правив Генріх VIII.
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