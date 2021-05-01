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У Греммі більше не буде голосування таємного комітету по основних категоріях
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Національна академія мистецтва і науки звукозапису скасувала таємне голосування спеціального комітету. За його допомогою відбирали номінантів у жанрових категоріях "Греммі".
Як повідомляє Pitchfork, претендентів на нагороди вибирала колегія, до якої входило від 15 до 30 представників індустрії. Така система існувала з 1989 року, а з 1995 року комітет відбирав артистів у "велику четвірку" номінацій, в яку входять "Альбом року", "Пісня року", "Запис року" і "Кращий новий артист".
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Комітет як і раніше голосуватиме у технічних номінаціях, наприклад, "Кращий продюсер", "Краща упаковка альбому" та "Кращі тексти з буклета до альбому". Крім того, академія ввела нові категорії Global Music Performance ("Кращий глобальний виступ") і Música Urbana Album ("Кращий міський альбом іспанською мовою").
Торік "Греммі" вирішила перейменувати кілька номінацій, щоб краще описати гідності або характеристики виконань і пісень. Тепер категорія Urban Contemporary Album ("Сучасний міський альбом") називатиметься Progressive R'n'B Album ("Прогресивний R'n'B-альбом"), а з назви номінації Latin Rock, Urban or Alternative Album зникло слово urban, і тепер це просто Latin Rock or Alternative Album ("Альбом в жанрі латинського року або альтернативного"). Це не пов'язано безпосередньо з критикою терміну urban для визначення музичних композицій, заявили організатори.
Раніше один з найбільших звукозаписних лейблів у США – Republic Records – перестав використовувати цей термін для опису музики, написаної афроамериканськими артистами. Багато хто вважає поняття urban узагальненням, яке неточно описує відразу кілька культурно багатих форм мистецтва.
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