Трансгендерний спортсмен уперше взяв участь у відборі на Олімпіаду

У відбіркових турнірах в олімпійську збірну США вперше взяв участь відкритий чоловік-трансгендер. Про свій досвід 39-річний Кріс Мсьє розповів у себе в інстаграмі.

Він займався дуатлоном і тріатлоном і у 2015 році став першим трансгендерним атлетом в американській збірній у цих видах спорту. Він також був першим спортсменом-трансгендером, якого підтримали Nike.

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Щоб взяти участь у відборі на Олімпійські ігри, Кріс вирішив спробувати себе у спортивній ходьбі. Попри те, що освоювати новий для себе вид спорту він почав тільки у травні 2019 року, під час змагань на дистанції у 50 км йому спочатку навіть вдалося вирватися вперед. Правда, пізніше він отримав травму коліна і в підсумку посів 12 місце серед чоловіків.

Надалі атлет планує повернутися до дуатлону і поєднувати його зі спортивною ходьбою.

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