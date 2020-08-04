У Греції відкрили перший підводний музей: вражаюче відео

Перший підводний музей Греції відкрили на місці стародавнього корабля біля нежилого острівця Перістері.

У Греції відкрили підводний музей, в якому будуть проходити реальні і віртуальні екскурсії до затонулого античного корабля. Губернатор Фессалії Костас Агорастос і популярний співак Сакіс Рува занурилися в воду, щоб розрізати стрічку.

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Музей розташований на глибині 25 метрів біля безлюдного острова Перістері в західній частині Егейського моря. Там розташовані останки грецького торгового судна, яке затонуло орієнтовно у 425 році до н.е.

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