Названо найкращі ресторани світу 2020 року

Найбільший туристичний сервіс TripAdvisor склав рейтинг найкращих ресторанів світу на основі відгуків і вражень мандрівників. Перші дві позиції зайняли французькі заклади, що спеціалізуються на європейській і французької кухні.

Так, на першому місці виявився французький ресторан Auberge Du Vieux Puits, а на другому – La Ville Blanche, який також розташований у Франції. Трійку лідерів замкнув ресторан під назвою Chila, розташований в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

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За інформацією видання, четвертий рядок зайняв британський заклад The Black Swan, а на п'яту позицію встав ресторан Leo з Колумбії. Шоста сходинка рейтингу дісталася аргентинському ресторану Aramburu в Буенос-Айресі, сьома – французькому закладу Restaurant La Maison d'a Cote, на восьмому місці опинився ресторан 040 в Сантьяго. Дев'ятим став заклад Ise Sueyoshi в Японії, а десятим – The Fat Duck в Великобританії.

Крім названих ресторанів, в список також включили місця з таких країн, як Чилі, Японія, Німеччина, Китай, Південна Африка, Іспанія, Нідерланди, Італія, Нова Зеландія, Ізраїль, США і Мексика.

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