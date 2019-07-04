У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця

Влада Греції оголосила "офіційні пошуки" постійних жителів на один зі своїх островів. На острові Антикітера постійно проживає близько 40 осіб. Острів займає 20 квадратних кілометрів і розташований в Іонічному морі. Але не все так просто.

Острів Антикітера розташований в Іонічному морі між островами Китіра і Крит. Постійно там проживає близько 40 осіб, більшість з яких люди похилого віку. Влітку на острів приїжджає ще кілька десятків людей.

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Грецька влада шукає молодих людей, які "не злякаються можливих труднощів" і захочуть оселитися на острові. Однак кандидатам доведеться пройти ретельний відбір. А перевагу віддають багатодітним сім'ям і п’ять родин уже відібрали для переїзду на острів. Щомісяця новим жителям виплачуватимуть допомогу у 500 євро впродовж трьох років.

Зараз на острові відкриті вакансії рибалки, будівельника і пекаря. Також повідомляється, що на Антикітері мало магазинів і немає банкоматів, але за дві години на поромі можна дістатися до Криту, а за 45 хвилин на літаку – до Афін.

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