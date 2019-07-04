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У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця

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Острів Артикітера - фото 1
Острів Артикітера / grekomania

Влада Греції оголосила "офіційні пошуки" постійних жителів на один зі своїх островів. На острові Антикітера постійно проживає близько 40 осіб. Острів займає 20 квадратних кілометрів і розташований в Іонічному морі. Але не все так просто.

Острів Антикітера розташований в Іонічному морі між островами Китіра і Крит. Постійно там проживає близько 40 осіб, більшість з яких люди похилого віку. Влітку на острів приїжджає ще кілька десятків людей.

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У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця - фото 338346

Грецька влада шукає молодих людей, які "не злякаються можливих труднощів" і захочуть оселитися на острові. Однак кандидатам доведеться пройти ретельний відбір. А перевагу віддають багатодітним сім'ям і п’ять родин уже відібрали для переїзду на острів. Щомісяця новим жителям виплачуватимуть допомогу у 500 євро впродовж трьох років.

Зараз на острові відкриті вакансії рибалки, будівельника і пекаря. Також повідомляється, що на Антикітері мало магазинів і немає банкоматів, але за дві години на поромі можна дістатися до Криту, а за 45 хвилин на літаку – до Афін.

У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця - фото 338347
У Греції шукають жителів на райський острів, яким платитимуть 500 євро щомісяця - фото 338348

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Джерело: dailymail
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