У Греції секс-працівниці можуть залишитися без роботи через нові правила

Карантин змінив увесь світ. Гарантуємо, що багато звичних для вас речей уже не будуть такими, як раніше. Не стала виключенням і секс-індустрія. Власне її працівників з Греції обурили нові правила, які фактично залишають їх без роботи.

Вимоги, які почали діяти 15 червня, закликають секс-працівників зберігати імена, а також контактні телефони своїх клієнтів. Це трішки ускладнює питання конфіденційності, адже всі ми знаємо, що клієнти працівниць цієї галузі хочуть залишатися невідомими.

До теми: Колінно-ліктьова поза та рукавички: нові післякарантинні правила для повій Швейцарії

У понеділок по всій Греції відновили роботу борделі. Але їх працівники стурбовані тим, що нові принципи з охорони праці та техніки безпеки для захисту від коронавірусу завдадуть неабиякої шкоди бізнесу.

"Який клієнт буде давати нам свою особисту інформацію? Я кажу вам, люди будуть голодувати", – сказала Ганна Курупуру, трансжінка, яка очолює групу підтримки співробітників секс-бізнесу Red Umbrella.

Працівниці повинні записувати імена та телефони клієнтів

Крім обміну контактними даними, правила зобов'язують використовувати в борделі маски, партнери повинні тримати голови на відстані, необхідна зміна постільної білизни після кожного клієнта, обов'язкові безготівкові платежі.

Працівники галузі опинилися в економічній скруті через пандемію, оскільки не отримували жодних пільг і виплат під час карантину. Вони побоюються, що нові правила можуть змусити секс-працівників піти у підпілля.

Натомість відомо, що уряд Бангладешу відправляє продовольчу допомогу в борделі. Близько 100 000 жінок не в змозі утримувати свої сім'ї, оскільки борделі закриті через побоювання з приводу спалаху Covid-19.

Читайте також: Представники цих професій зраджують найчастіше