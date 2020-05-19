Коли відкриють кінотеатри та дозволять концерти в Україні: названа попередня дата

Відновлення роботи культурної сфери, включно з кінотеатрами та концертними залами, Кабінет Міністрів України планує лише на останньому етапі зняття карантинних обмежень. Розповідаємо, коли цього очікувати.

Як повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра культури Світлана Фоменко в коментарі hromadske, культурна сфера України може запрацювати з 1 липня 2020 року.

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За словами Фоменко, саме з цієї дати планують зняти обмеження на роботу культурних інституцій, але остаточне рішення буде залежати винятково від епідеміологічної ситуації в Україні. Відтак, 1 липня – не фіксована дата та може коригуватись відповідно до показників захворюваності на COVID-19.

В.о. міністра культури наголосила, що нормальна робота культурних інституцій можлива лише у випадку зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

Якщо, наприклад, фестиваль ще можна проводити просто неба, то що стосується герметичних приміщень – таких, як театри, кінотеатри, філармонії, – то тут треба бути дуже обережним, тому що передусім треба думати про здоров'я громадян, – підсумувала Фоменко.

Нещодавно в Україні пройшла акція "Стоп культурний карантин"

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