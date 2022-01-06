У готельних номерах радять не знімати взуття: простий тест, який вас у цьому переконає

Чому у готелях краще не знімати взуття / freepik

Звісно, заселившись у готель, одразу хочеться почуватися, немов вдома. Однак ходити босоніж у своєму номері точно не варто, і ось чому.

Так, блогерка розповіла у своєму Instagram, що навіть у 5-зіркових готелях із хорошим сервісом підлогу навряд чи миють так ретельно, як би нам цього хотілося. Тому краще мати з собою домашнє взуття або ж користуватися одноразовими тапочками, які пропонують у готелі.

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Як перевірити, чи чиста підлога у вашому номері

Ідеально вимита, на перший погляд, підлога може здатися справді чистою, але дуже ймовірно, що там таки є бруд. Аби це перевірити, дівчина радить збризнути підлогу водою та витерти білою серветкою. Паперова серветка, скоріш за все, стане чорною.

Блогерка зізналася, що проводить такий тест щоразу, коли зупиняється у готелі.

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