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Яким працівникам готелю потрібно залишати чайові та скільки: пояснення експертки з етикету

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Яким працівникам готелю потрібно залишати чайові та скільки: пояснення експертки з етикету - фото 1

Усі ми знаємо, що у готелях заведено давати чайові персоналу. А от скільки залишати грошей та кому саме, читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Фахівець з етикету Джульєтта Мітчелл детально розповіла, кого із персоналу готелю потрібно винагороджувати додатково. Як передає її слова HuffPost, гроші варто залишати покоївкам, посильним, носіям та барменам. І робити це можна щодня, як тільки ваші шляхи перетинаються. Розмір чайових стартує від 1 долара.

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"Іноді ви можете проходити повз покоївки в коридорах, але рідко бачите, як неймовірно старанно вони працюють. Кімнати повинні бути прибрані, килими почищені, простирадла поміняні, ліжка заправлені, рушники оновлені, ванні кімнати витерті, а сміттєві кошики випорожнені. Зроблено це має бути, не турбуючи гостей і за короткий термін", – сказала Джульєтта Мітчелл.

Яким працівникам готелю потрібно залишати чайові та скільки: пояснення експертки з етикету - фото 490961

Водночас робота прибиральниць вважається травмонебезпечною. Вони також стикаються з додатковим ризиком сексуальних домагань та нападів, оскільки обов'язки змушують їх перебувати на самоті в кімнатах незнайомців. Попри такі умови роботи, покоївки залишаються одними з найменш оплачуваних представників готельної сфери.

Експертка пояснила, що давати чайові потрібно щодня, щоб гроші отримали всі люди, які обслуговують ваш номер. "Оскільки прибирання здійснюється цілодобово, без вихідних, є багато команд, які працюють спільно. Немає гарантії, що робітниця, яка прибирала раніше під час вашого перебування, буде тією ж працівницею, яка прибирала вашу кімнату під час виїзду", – додала Мітчелл.

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