Коли туристи грубі: колишній працівник готелю розповів про найпоширеніші способи помсти

Хоч і клієнт завжди правий, помсту ніхто не скасовував. Колишній працівник готелю Джейкоб Томський розсекретив, як персонал може напакостити грубим гостям.

Джейкоб Томський написав книгу "Голови в ліжках: безрозсудні спогади про готелі і так звану гостинність", у якій розповів про деякі секрети готельних працівників. Як пише The Sun, якщо навмисно образити прибиральників або інший персонал, вони можуть сильно образитися і таємно наробити пакості.

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За словами Джейкоба, під приціл розлючених працівників найчастіше потрапляли заможні гості, котрі любили розмовляти зверхньо. Своєю нетактовною поведінкою вони могли нарватися на помсту.

Зазвичай працівники рецепції деактивували ключ-карту доступу до номера, щоб їхні кривдники витратили свій час, намагаючись відчинити двері. Томський пояснив, що власники готелю не підозрювали у цьому персонал, адже ключ може розмагнітитися, якщо його тримати біля телефону або інших карток. Їх активували одразу після скарг.

Також прибиральники могли потягти напої з мінібару, щоб гостю потім довелося за них розраховуватись. Але найжорстокішим способом помсти вважалося зіпсувати зубну щітку, поки гостя немає у номері. Працівники у різний спосіб "забруднювали" засіб гігієни.

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