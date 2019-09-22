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У Google створили найпотужніший у світі комп'ютер

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У Google створили найпотужніший у світі комп'ютер - фото 1

Американська компанія Google створила найпотужніший у світі квантовий комп'ютер, який в рази швидше проводить обчислення, ніж Summit від IBM. Останній вважається найпотужнішим у світі суперкомп'ютером.

Згідно з інформацією британського видання, розрахунок, на виконання якого пристрою від IBM потрібно 10 тисяч років, комп'ютер від Google зробив за 200 секунд, але ця інформація, вперше опублікована в науковій доповіді на сайті NASA, згодом була видалена.

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У Google створили найпотужніший у світі комп'ютер - фото 356540

Зараз квантовий комп'ютер від Google здатний виконувати тільки один технічний розрахунок, а до вирішення практичних завдань пристрій буде готовий через кілька років.

"Наскільки нам відомо, проведений експеримент представляє перше обчислення, яке може бути виконане тільки на квантовому процесорі", – йдеться в матеріалі.

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Джерело: ft
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