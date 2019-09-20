Карти Google Maps отримають довгоочікувану функцію

Компанія Google почала тестування режиму "Інкогніто" для картографічного сервісу Google Maps. Ця функція була обіцяна близько чотирьох місяців тому на конференції Google I/O, але тільки зараз доступ до неї поширюється на деяких учасників тесту Google Maps Preview.

У режимі "Інкогніто" додаток Google Maps не буде ділитися місцем розташування користувача, оновлювати історію розташування в реальному часі для третіх осіб і сторонніх додатків, зберігати історію перегляду та маршрути і використовувати особисті дані для персоналізації пошукових запитів в сервісі.

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Цей режим буде працювати скрізь, де доступні карти від Google, включаючи Android Auto. Варто зазначити, що повної анонімності функція не забезпечує.

Щоб отримати цю функцію прямо зараз, вам необхідно встановити Preview Maps версії 10.26 або новіше, якщо ви є частиною тестової групи Preview Maps. В іншому випадку вам доведеться почекати, поки Google випустить додаток для широкої аудиторії.

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