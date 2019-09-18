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Google навчився перекладати та озвучувати іноземний текст з фото

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Google Об'єктив - фото 1
Google Об'єктив / gastronomiayviajes

Мандрувати стало ще простіше, Сервіс "Google Об'єктив" допоможе туристам прочитати і перекласти оголошення або меню в екзотичній країні.

Щоб прослухати напис з картинки, досить навести камеру на текст і натиснути на кнопку listen. Якщо є бажання, озвучку можна призупинити або перемотати на початок.

І ще: Розроблено штучний інтелект для анонімізації знімків

Google навчився перекладати та озвучувати іноземний текст з фото - фото 355821

Додаток сканує і розпізнає об'єкт перед камерою. Якщо це залізничний квиток, користувачеві запропонують додати поїздку в календар або встановити нагадування, якщо меню – сервіс запропонує рекомендації на основі відгуків інших клієнтів.

Також "Google Об'єктив" впізнає пам'ятки, визначає сорти рослин та породи собак. Додаток доступний на Android.

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Джерело: play.google
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