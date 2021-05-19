У Google розробили технологію, яка допомагає людям визначати шкірні захворювання

Компанія Google вирішила боротися зі шкірними захворюваннями за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент буде визначати стан шкіри, волосся і нігтів. Розробники сподіваються запустити пілотну версію уже у 2021 році.

Компанія відзначила в своєму блозі, що ця технологія не розрахована для точної діагностики проблеми. Проте користуватися не має бути доволі просто – люди за допомогою камери свого телефону, можуть зробити три знімки проблемної зони – наприклад, висипу на руці. Потім вони повинні відповісти на кілька запитань про їхній тип шкіри та інші симптоми. Після цього штучний інтелект дасть перелік можливих варіантів з 288, які він навчений розпізнавати.

І ще: Інсайдер показав, яким буде дизайн операційної системи Android 12

Google вирішила боротися зі шкірними захворюваннями за допомогою штучного інтелекту через їхню поширеність. Ми отримуємо близько 10 мільярдів запитів на рік про стан шкіри, – сказала головний спеціаліст з охорони здоров'я в Google Health.

Розробники сподіваються, що цей інструмент допоможе швидко отримати точну інформацію про потенційне захворювання, і допоможе вам уникнути трати часу на самостійне "встановлення" діагнозу.

Нова технологія опрацювала мільйони фотографій, включаючи зображення проблемної і здоровою шкірою. Вона враховує такі фактори, як вік, тип шкіри, стать і расу, пропонуючи можливі варіанти. Як повідомляють в Google, в 84% випадків нова розробка вказувала правильний стан шкіри. А в 97% випадків вона називала правильну проблему, як одну з можливих.

Читайте також: Дизайнер розробив гаджет, який стежить за дорогою, поки користувач дивиться в телефон