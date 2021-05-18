Інсайдер показав, яким буде дизайн операційної системи Android 12

Мережевий інформатор Джон Проссер опублікував відеоролик з оглядом інтерфейсу майбутньої версії Android. Крім списку візуальних змін, автор YouTube-каналу Front Page Tech розповів і про інші можливі нововведення наступної версії популярної операційної системи.

За словами інсайдера, однією з особливостей мобільної ОС стане наявність просунутих інструментів кастомізації. Зокрема, користувачів чекають оновлена ​​клавіатура та значки додатків, а також перероблений дизайн повідомлень і віджетів. Крім того, зовнішній вигляд інтерфейсу буде змінюватися у залежності від обраної власником смартфона теми.

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Серед інших нововведень Проссер називає оновлений набір плавних системних анімацій, можливість угрупування повідомлень та регулювання розміру панелі калькулятора всередині самого додатка. Передбачається і функція вимкнення трекінгу особистих даних, а також тісніша інтеграція смартфонів з пристроями "розумного" будинку й такими гаджетами, як смарт-годинник і навушники.

Анонс Android 12 очікується на конференції для розробників Google I / O, яка стартує вже 18 травня.

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