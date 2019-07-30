Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

У Google показали, як безконтактно керувати Pixel 4: відео

  • 10
Як керувати Pixel 4 за допомогою жестів - фото 1
Як керувати Pixel 4 за допомогою жестів / gadgets

Компанія Google показала, як функціонує безконтактна система в її майбутній лінійці смартфонів Pixel 4 і 4 XL. Вона отримала назву Soli, вміє сканувати обличчя людини і "бачити" руху рук. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Made by Google.

Ключова функція системи – розблокування смартфона після сканування обличчя. Причому особливість Soli полягає в тому, що сканувати його вона почне ще до того, як користувач включить екран смартфона. А тому кнопку включення натискати не обов'язково.

І ще: З'явилися подробиці про камери iPhone 2020

Також за допомогою системи можна здійснювати управління смартфоном, не торкаючись екрану. За допомогою жестів можна перемикати музику або ж відхилити дзвінок. У майбутньому компанія обіцяє підтримку більшої кількості жестів.

Презентація відбудеться в жовтні поточного року.

Читайте також: Відразу три дисплеї: Samsung запатентувала чудернацький смартфон

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1091
Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
  • 27 липня, 12:15
  • 152
Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
  • 27 липня, 14:15
  • 646
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології