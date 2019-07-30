У Google показали, як безконтактно керувати Pixel 4: відео

Компанія Google показала, як функціонує безконтактна система в її майбутній лінійці смартфонів Pixel 4 і 4 XL. Вона отримала назву Soli, вміє сканувати обличчя людини і "бачити" руху рук. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Made by Google.

Ключова функція системи – розблокування смартфона після сканування обличчя. Причому особливість Soli полягає в тому, що сканувати його вона почне ще до того, як користувач включить екран смартфона. А тому кнопку включення натискати не обов'язково.

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Також за допомогою системи можна здійснювати управління смартфоном, не торкаючись екрану. За допомогою жестів можна перемикати музику або ж відхилити дзвінок. У майбутньому компанія обіцяє підтримку більшої кількості жестів.

Презентація відбудеться в жовтні поточного року.

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