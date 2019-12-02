Google почав блокувати популярні запити користувачів

Найпопулярніший пошуковик буде блокувати деякі запити користувачів. Таким чином компанія Google має намір захистити юзерів від реклами "сумнівних методів лікування стовбуровими клітинами". Цим питанням планують зайнятися вже з початку грудня.

Така розробка була створена за сприяння Центру по контролю за продуктами і ліками (FDA) США. Організація виступає проти тих клінік, які використовують необгрунтовані і можливо небезпечні методи лікування. Адже якщо вірити доступними даними, то вже сотні клінік по всій країні пропонують терапію з використанням стовбурових клітин, які FDA не схвалила за всіма своїми показниками.

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У зв'язку з тим, що зараз існує маса недобросовісних клінік, які за допомогою клінічних досліджень регенеративної медицини, намагаються обдурити і навіть переконати пацієнтів лікуватися досить небезпечними методами. Тому в компанії Google вирішили боротися з такими підозрілими клініками і не будуть розміщувати їхню рекламу на своїй інтернет майданчика.

Адже крім того, що співробітники вищезазначених клінік заробляють чималі гроші на наївних пацієнтах, а їхнє лікування виявляється неефективним. Такі клініки намагаються підвищити свій заробіток, а не надати реальну допомогу.

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