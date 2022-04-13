Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі

  • 45
Карту звірств у Бучі вдалося скласти за допомогою правоохоронців і свідків - фото 1
Карту звірств у Бучі вдалося скласти за допомогою правоохоронців і свідків / AP

З кожним днем ми дізнаємося нову й нову інформацію про звільнені міста по всій Україні. Зокрема стають відомими масштаби звірств, які чинили російські загарбники, поки тримали їх в окупації.

Так, The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі. Вона складена зі слів очевидців.

До теми: Шукаю рідних: на Київщині з'явився Telegram-бот для пошуку зниклих людей

Скласти цю карту вдалося після того, як журналісти американського видання провели тиждень у Бучі. На ній можна побачити злочини, які чинили загарбники. Всі відомості журналісти отримували від свідків, родичів загиблих мешканців, а також за допомогою доповідей слідчих, коронерів і чиновників.

The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі - фото 503179

На мапу нанесли зокрема і матір, яку окупанти вбили на очах її доньки, і сестри, яких катували у їхній оселі, і тіла загиблих, знайдених посеред вулиць міста. Також журналісти поділилися історіями про пограбування, ґвалтування жінок і дітей, а також розстрілювання цивільного населення.

Ми ніколи не забудемо усі ті звірства, які чинили російські загарбники. А кожен злочин правоохоронці фіксують, щоб потім використати у суді.

Читайте також: Компенсація за зруйноване житло: скільки українців уже подали заявки у Дії

пропозиції партнерів
Новини