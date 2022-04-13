The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі

Карту звірств у Бучі вдалося скласти за допомогою правоохоронців і свідків / AP

З кожним днем ми дізнаємося нову й нову інформацію про звільнені міста по всій Україні. Зокрема стають відомими масштаби звірств, які чинили російські загарбники, поки тримали їх в окупації.

Так, The New York Times склав карту воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі. Вона складена зі слів очевидців.

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Скласти цю карту вдалося після того, як журналісти американського видання провели тиждень у Бучі. На ній можна побачити злочини, які чинили загарбники. Всі відомості журналісти отримували від свідків, родичів загиблих мешканців, а також за допомогою доповідей слідчих, коронерів і чиновників.

На мапу нанесли зокрема і матір, яку окупанти вбили на очах її доньки, і сестри, яких катували у їхній оселі, і тіла загиблих, знайдених посеред вулиць міста. Також журналісти поділилися історіями про пограбування, ґвалтування жінок і дітей, а також розстрілювання цивільного населення.

Ми ніколи не забудемо усі ті звірства, які чинили російські загарбники. А кожен злочин правоохоронці фіксують, щоб потім використати у суді.

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