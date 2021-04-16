У Google Play з'явився емулятор культової Nokia N-Gage: відео

Один з найбільш неординарних смартфонів Nokia, "заточений" під мобільні ігри, представили 17 років тому. Знову доторкнутися до минулої епохи дозволить недавно опублікований у магазині додатків Google емулятор.

З його допомогою власники Android-гаджетів можуть спробувати пройти ігри, які колись були доступні винятково власникам легендарної Nokia N-Gage, пише SlashGear.

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Розробники програми під назвою EKA2L1 пропонують користувачам запуск 3 версій фірмової операційної системи Symbian S60. Серед них і прошивка, яка була встановлена ​​на геймерській моделі N-Gage з горизонтальним розташуванням кнопок.

За задумом авторів емулятора, з його допомогою можна всього за кілька хвилин перетворити Android-пристрій на культовий смартфон Nokia. Раніше додаток був доступний тільки на платформі PC, але недавно добрався і до магазину Google Play. Після установки емулятора необхідно провести початкові налаштування і завантажити ROM-файли під операційну систему Symbian.

Завантажити EKA2L1 у магазині додатків Google можна за цим посиланням.

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