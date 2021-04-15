Google Assistant навчився шукати iPhone, а також вручати Оскари

Голосовий помічник Google отримав відразу 5 нових функцій. Одна з них буде особливо корисною власникам iPhone. Інші ж стануть в пригоді всім користувачам мобільних пристроїв, а також любителям перегляду щорічної церемонії вручення знаменитої кінопремії Оскар.

Одним з головних нововведень свіжої версії програми стала нова команда для пошуку загубленого в оселі iPhone. Щоб виявити гаджет, достатньо попросити про це голосового помічника за допомогою смарт-колонки або розумного дисплея Nest, пише Android Police.

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"Яблучний" смартфон видасть своє місце розташування гучним сигналом, навіть якщо увімкнений режим "Не турбувати". Працює ця функція і з апаратами під управлінням Android.

Крім того, замовлення їжі онлайн у додатку стало простішим – тепер віртуальний асистент автоматично заповнює контактні та платіжні дані після вибору ресторану і меню. Швидке оформлення замовлення працює тільки з партнерськими закладами, кількість яких, за запевненням Google, постійно зростатиме.

Розширилися й можливості взаємодії помічника з пристроями у складі екосистеми "розумного" будинку. Налаштовувати виконання завдань тепер можна не тільки з зазначенням точного часу, а й просто вибравши опцію "Схід / захід". Користувачам також стало доступним самостійне створення ланцюжків дій, які активуються однією командою. Потім ці сценарії можна закріпити в форматі ярликів на головному екрані смартфона.

Нарешті, остання з нових функцій дозволить уточнювати у Google Assistant всю інформацію про головну кінопремію США, включаючи прогнози перед церемонією. Крім того, можна попросити в асистента вручити Оскар самому собі (пасхалка працює не на всіх мовах).

Відповідне оновлення вже доступне для завантажування у деяких регіонах і найближчим часом має поширитися на всі сумісні моделі смартфонів.

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