У Google Play знайшли 13 вірусних програм: кількість "заражених" смартфонів вражає

Такими заголовками вже складно когось здивувати. І хоч Google Play має вбудований захист, він не здатний реально захистити своїх користувачів.

Розробник ESET опублікував твіт, у якому поділився дослідженням 13 додатків. Ці програми були завантажені 560 тисяч разів, але суть не в цьому. Вишенькою на торті є те, що програми виявилися вірусними.

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Усі 13 додатків – ігри, пов'язані з автомобілями та водінням. Тобто, це саме те, що цікавить дітей. Цільова аудиторія підібрана зловмисником правильно. Розробником додатків є Луїс Пінто. Принаймні, так вказується.

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 19 листопада 2018 р.

Що ж станеться, якщо завантажити та запустити додаток? Він різко закриється, а іконка зникне. Після запуску додаток також просить встановити через APK-файл Game Center. Але цікаво навіть не це. 2 програми зі списку потрапляли до вкладки трендів у Google Play.

Можна скептично ставитися до вірусів на Android, але така ситуація просто ганебна. Google вже видалила всі 13 додатків після того, як інформація про них почала поширюватися в мережі. Але чому ж Google Play має настільки погану модерацію і захист, що видаляють небезпечні програми тільки після того, як інформацію про них починають поширювати звичайні користувачі?

І це, до речі, не перший випадок. Торік в Google Play був знайдений вірус Judy, який на смартфоні клікав по рекламних оголошеннях. Вірус інфікував 41 додаток і 8,5 млн смартфонів.

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