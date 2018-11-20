У Google Pixel 3 з'явилася проблема з камерою

Користувачі смартфонів Google Pixel 3 і Pixel 3 XL повідомляють про серйозну проблему.

На офіційному форумі Google і на форумах Reddit можна знайти вже чимало дописів власників, в яких повідомляється про невідому помилку, що викликає збої в роботі як рідної програми камери, так і стороннього ПЗ для фотозйомки.

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У деяких випадках рідний додаток камери спонтанно вилітає після повідомлення про критичну помилку, в інших випадках користувачі під час використання стороннього ПЗ для зйомки фото і відео отримують повідомлення про неможливість підключення до камери з подальшим примусовим завершенням роботи програми. Повідомляється, що перезавантаження дозволяє вирішити проблему, але тільки на якийсь період. Скидання до заводських налаштувань або безпечний режим проблеми не вирішують.

Поки неясно, що саме викликає цю проблему. Але оглядачі Charged, уважно вивчивши вихідний код програми камери, висунули припущення, що ситуація пов'язана з помилкою в Android, яка призводить до конфлікту в роботі додатку камери з іншими додатками. Зокрема, ця помилка не дозволяє Android відповідним чином завершити роботу з камерою, що, власне, і призводить до конфліктів з іншими додатками.

У Google Pixel 3 з'явилася проблема з камерою

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