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У Google Pixel 3 Lite XL виправлять недолік "старшого брата"

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Google Pixel 3 Lite XL потішить прихильників компанії - фото 1
Google Pixel 3 Lite XL потішить прихильників компанії / akket

Ще один доказ існування Lite-версії смартфона Google Pixel 3 XL з'явився у базі даних популярного бенчмарку.

Нагадаємо, що Pixel 3 Lite ще в листопаді минулого року потрапив у руки журналістів, а пізніше авторитетний інсайдер підтвердив існування двох "спрощених моделей". Зазвичай вони мають начинку скромнішу, але цього разу щось пішло не так.

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У стандартному Pixel 3 XL встановлений процесор Snapdragon 845, але в базі даних бенчмарку Geekbench з'явилися результати тестування моделі на базі Snapdragon 710. Апарат набрав 1805 і 5790 балів в одноядерному і багатоядерному режимах відповідно. Найдивовижніше, що гаджет отримав 6 ГБ оперативної пам'яті, тоді як у Pixel 3 XL компанія Google поставила тільки 4 ГБ оперативної пам'яті, через що користувачі зіткнулися з низкою проблем.

Результати бенчмарку лайтової версії Google Pixel 3 XL - фото 301128
Результати бенчмарку лайтової версії Google Pixel 3 XL

Крім Pixel 3 Lite XL, очікується вихід Pixel 3 Lite з процесором Snapdragon 670 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Як повідомляється, апарати збережуть впізнаваний дизайн старших моделей і отримають такі ж камери, які досі вважаються одними з найкращих на ринку.

За останніми даними, Pixel 3 Lite XL і Pixel 3 Lite будуть представлені навесні цього року і спочатку стануть доступні лише абонентам американського оператора Verizon.

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Джерело: phonearena
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