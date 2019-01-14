Новий смартфон OnePlus отримає несподіваний дизайн

У мережі з'явилася перша реальна фотографія ще не анонсованого смартфона від OnePlus. Однією з ключових особливостей майбутнього гаджета компанії може стати оригінальний дизайн з практично повною відсутністю рамок і будь-яких вирізів або отворів в екрані.

На фото нижче показаний новий смартфон OnePlus (зліва) і нинішній флагман компанії OnePlus 6T (праворуч):

Так можуть виглядати нові OnePlus

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Обидва апарати поміщені у спеціальні чохли, що приховують їх дизайн. Втім, у пристрої зліва можна відзначити тонкі рамки та відсутність будь-яких вирізів під фронтальну камеру. При цьому видно, що чохол має порожній простір зверху з кількома отворами. Ймовірно, що смартфон отримає висувну фронтальну камеру, як в OPPO Find X, або конструкцію слайдера, за аналогією з Xiaomi Mi Mix 3.

Відомий концептмейкер Веніамін Гескін, відомий як VenyaGeskin1, на основі представленої фотографії зробив рендер майбутнього пристрою:

Новий OnePlus може стати слайдером

Відзначимо, що раніше в мережу потрапила шпигунська фотографія з офісу OnePlus, де засновнику компанії представляють прототип майбутнього смартфона. Відомо, що до травня повинна вийти модель з підтримкою 5G, яка буде коштувати набагато дорожче попередніх пристроїв бренду, а разом з нею або трохи пізніше очікується анонс OnePlus 7. Який з цих двох апаратів показаний на представлених фото – невідомо.

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