У Google Pay з'явиться підтримка криптовалютних карт

Криптоватою можна буде розраховуватися за допомогою Google Pay

У недавньому інтерв'ю президент Google за комерцією Білл Реді розповів про перспективи фірмової платіжної системи. Одним із майбутніх нововведень Google Pay може стати підтримка транзакцій у криптовалюті.

За допомогою такого кроку компанія має намір залучити більше користувачів до своєї екосистеми. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Топменеджер зазначив, що Google приділяє чимало уваги криптовалютному ринку, і планує у міру розвитку попиту пропонувати користувачам відповідні фірмові рішення. Зараз можна зберігати криптовалюту на віртуальних картах, але розплачуватись нею проблематично через невелику кількість продавців, які приймають цифрові токени.

Реді заявив про плани компанії зробити Google Pay універсальним цифровим гаманцем, в якому можуть зберігатися як платіжні дані, так і інші документи, наприклад, посвідчення особи. За його словами, корпорація планує залучити "черговий мільярд" користувачів. У рамках цієї програми в Google відбуваються кадрові перестановки. Так, новим віцепрезидентом Google Pay став колишній виконавчий директор PayPal Арнольд Голдберг.

Очікується, що незабаром компанія почне популяризацію платежів у криптовалюті. Але будь-які подробиці про нову стратегію Google наразі не розголошуються. Тож залишається лише очікувати на подробиці, які точно з'являться з часом.

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