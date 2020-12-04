Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року

Популярний сервіс Giphy представив список з 25 гіфок, які найбільше переглядали у 2020 році. Вони показують, які емоції переповнювали користувачів мережі в цей непростий період.

І хоча можна було б очікувати, що результати будуть досить похмурими, враховуючи пандемію коронавірусу, локдаун та інші пов'язані з цим неприємні речі, але сервіс зазначив, що більшість потрапили в топ GIF-файлів цілком обнадійливі. Найчастіше люди висловлювали за допомогою анімаційних картинок любов, вдячність та підтримку.

І ще: Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

Зрозуміло, не обійшлося і без відсилок до коронавірусу. Серед популярних – гіфки із закликами скасувати 2020 рік і зберігати спокій, а також рекомендації ретельно мити руки і дотримуватися дистанції.

25. "Вимий же їх!" – 339 442 081 перегляд

24. "Дотримуйся дистанції" – 340 219 451 перегляд

23. "З тебе досить" – 353 390 971 перегляд

22. "Карантин" – 356 125 205 переглядів

21. "Відеоігри" – 357 866 255 переглядів

20. "З мене вистачить" – 359 549 504 перегляди

19. "З днем народження" – 359 897 265 переглядів

18. "2020-й у сміття" – 366 187 487 переглядів

17. "Євробачення, я тебе люблю" – 368 783 186 переглядів

16. "Танець прибульців" – 372 892 777 переглядів

15. "Йога баранчика Шона" – 373 451 542 перегляди

14. "Я люблю тебе" – 374 495 426 переглядів

13. "Я люблю тебе" – 401 950 424 перегляди

12. "Продовжуй дарувати позитив" – 402 784 006 переглядів

11. "Віртуальні обійми" – 409 802 214 переглядів

10. "LOL 'у виконанні Біллі Айліш" – 421 554 616 переглядів

9. "Ми впораємося" – 423 529 288 переглядів

8. "Повна катастрофа" – 437 896 231 перегляд

7. "Веселий танець" – 493 304 934 перегляди

6. "OK!" – 540 192 916 переглядів

5. "Любов на великій відстані" – 710 944 919 переглядів

4. "Я люблю тебе" – 863 826 912 переглядів

3. "Я люблю тебе" – 917 045 574 перегляди

2. "Спасибі, що ти є" – 948 335 721 перегляд

1. "Спасибі" – 1 061 535 526 переглядів

Читайте також: Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року