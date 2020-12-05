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Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok

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TikTok - фото 1
TikTok / ixbt

Ці пісні найчастіше використовують тіктокери у своїх відео. Слухай найпопулярнішу музику на Радіо МАКСИМУМ!

Мегапопулярна соціальна мережа TikTok підбила підсумки року, що минає. Творці сервісу підрахували, які 10 композицій найчастіше звучали в роликах користувачів.

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Так, на першому місці рейтингу опинилася пісня "Savage Love" 18-річного новозеландського бітмейкера Jawsh 685 і американського співака Джейсона Деруло.

Другий рядок ТОПу зайняв хіт "Savage" Remix від американських виконавиць Megan Thee Stallion і Бейонсе.

У трійку лідерів потрапила пісня "OUT WEST" американців Тревіса Скотта і Young Thug.

У ТОП-10 найпопулярніших пісень у TikTok також увійшли:

  • WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B
  • Say So – Doja Cat
  • Tap In – Saweetie
  • The Box – Roddy Ricch
  • Rags2Riches (feat. ATR Son Son) – Rod Wave
  • Supalonely (feat. Gus Dapperton) – BENEE
  • What You Know Bout Love – Pop Smoke

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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