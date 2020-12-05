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Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
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Ці пісні найчастіше використовують тіктокери у своїх відео. Слухай найпопулярнішу музику на Радіо МАКСИМУМ!
Мегапопулярна соціальна мережа TikTok підбила підсумки року, що минає. Творці сервісу підрахували, які 10 композицій найчастіше звучали в роликах користувачів.
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Так, на першому місці рейтингу опинилася пісня "Savage Love" 18-річного новозеландського бітмейкера Jawsh 685 і американського співака Джейсона Деруло.
Другий рядок ТОПу зайняв хіт "Savage" Remix від американських виконавиць Megan Thee Stallion і Бейонсе.
У трійку лідерів потрапила пісня "OUT WEST" американців Тревіса Скотта і Young Thug.
У ТОП-10 найпопулярніших пісень у TikTok також увійшли:
- WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B
- Say So – Doja Cat
- Tap In – Saweetie
- The Box – Roddy Ricch
- Rags2Riches (feat. ATR Son Son) – Rod Wave
- Supalonely (feat. Gus Dapperton) – BENEE
- What You Know Bout Love – Pop Smoke
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