Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok

Ці пісні найчастіше використовують тіктокери у своїх відео. Слухай найпопулярнішу музику на Радіо МАКСИМУМ!

Мегапопулярна соціальна мережа TikTok підбила підсумки року, що минає. Творці сервісу підрахували, які 10 композицій найчастіше звучали в роликах користувачів.

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Так, на першому місці рейтингу опинилася пісня "Savage Love" 18-річного новозеландського бітмейкера Jawsh 685 і американського співака Джейсона Деруло.

Другий рядок ТОПу зайняв хіт "Savage" Remix від американських виконавиць Megan Thee Stallion і Бейонсе.

У трійку лідерів потрапила пісня "OUT WEST" американців Тревіса Скотта і Young Thug.

У ТОП-10 найпопулярніших пісень у TikTok також увійшли:

WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B

Say So – Doja Cat

Tap In – Saweetie

The Box – Roddy Ricch

Rags2Riches (feat. ATR Son Son) – Rod Wave

Supalonely (feat. Gus Dapperton) – BENEE

What You Know Bout Love – Pop Smoke

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