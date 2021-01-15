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Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт

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Зимова вечеря - фото 1
Зимова вечеря

При правильному харчуванні кожен знає, що зимова вечеря має бути ситною і більш калорійною, ніж літня. Якщо влітку ви можете обійтися легким салатом, то взимку треба їсти м'ясо, і чим можна більше.

Що ж можна приготувати на вечерю взимку?

Варіантів насправді багато. Скажімо, невеликий шматочок м'яса і відварені або приготовані на пару овочі, зроблять вашу вечерю не тільки корисною, але і дуже смачною. М'ясо в духовці, прекрасний варіант і для святкового столу, оскільки готова страва виглядає красивою.

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М'ясо по-французьки в духовці

Інгредієнти:

  • Телятина (вирізка) 500 г
  • Майонез
  • Імбир сухий
  • Сир 300 г
  • Сир Філадельфія 100 г
  • Сіль і перець
  • Цибулина 0,5 головки
  • Часник 3 зубчики
  • Шпинат
  • Листя базиліка
  • Оливкова або кукурудзяна олія ​​2-3 ст.л.

Як приготувати:

  1. Вирізку телятини промиємо під проточною водою, висушуємо і наріжемо на порційні шматки, товщина яких приблизно 1 см. Беремо харчову плівку і накладемо на кожен шматок. Найкраще відбивати м'ясо по плівці молотком.
  2. Приготуємо маринад. У ступку складемо часник, нашатковану цибулю, трохи імбиру, листочок лавра, зелень петрушки і починаємо перетирати. Додамо сіль перець і трохи оливкової олії, перемішаємо. Підготовлене м'ясо викладаємо в целофановий мішок (краще два), заливаємо туди свій маринад. Зав'язуємо мішок і перемішаємо в ньому м'ясо з маринадом.
  3. Залишимо на пів години, нехай маринується. За цей час натерти сир на тертці, і нашаткувати шпинат. На сковорідку з оливковою олією викладемо попередньо нарізаний сир Філадельфія (якщо такого немає під руками, то підійде і плавлений сирок, тільки натріть його на тертці). Підігріваємо сир на мінімальному вогні. Коли сир почне плавитися, опустіть до нього підготовлений шпинат, посоліть, перемішайте і закрийте кришкою. Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів.
  4. Викладаємо м'ясо з целофанового мішечка на деко застелене фольгою (матовою стороною назовні!). Змащуємо м'ясо майонезом, на який викладаємо шпинат з сиром. Кожен шматок ретельно посипаємо тертим сиром. Відправляємо м'ясо в духовку і випікаємо 40-50 хвилин. Вимикаємо духовку, а м'ясо ще залишимо на 10 хвилин.
  5. Через 10 хвилин м'ясо по-французьки викладаємо на порційну тарілку, прикрасимо листочками базиліку.
Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт - фото 443330

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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