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У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
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Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати доступ до даних на смартфоні. Фахівці знайшли серйозну уразливість в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi та інших популярних гаджетах.
В операційній системі Android знайшли нову серйозну вразливість, яка може відкрити хакерам доступ до популярних смартфонів на Android. Уразливість отримала номер CVE-2019-2215. Вона міститься в коді ядра операційної системи і може використовуватися для дистанційного контролю або повного злому мобільного пристрою. Також скористатися вразливістю можна через мережеві атаки.
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Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніших версій.
Експерти також відзначили, що з цією вразливістю інженери Android працювали ще у 2017 році і виправили її в версіях ПО 3.18, 4.14, 4.4 і 4.9, але не подбали про те, щоб вона не з'явилася на нових версіях операційної системи. Фахівці компанії Google вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android:
- Pixel 2;
- Huawei P20;
- Xiaomi Redmi 5A;
- Xiaomi Redmi Note 5;
- Xiaomi A1;
- Oppo А3;
- Moto Z3;
- Oreo LG;
- Samsung S7, S8, S9.
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