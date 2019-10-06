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У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів

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Найненадійніші смартфони на Android - фото 1
Найненадійніші смартфони на Android / gazeta

Компанія Google виявила вразливість в коді ядра операційної системи Android, яка дозволяє зловмисникам отримувати доступ до даних на смартфоні. Фахівці знайшли серйозну уразливість в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi та інших популярних гаджетах.

В операційній системі Android знайшли нову серйозну вразливість, яка може відкрити хакерам доступ до популярних смартфонів на Android. Уразливість отримала номер CVE-2019-2215. Вона міститься в коді ядра операційної системи і може використовуватися для дистанційного контролю або повного злому мобільного пристрою. Також скористатися вразливістю можна через мережеві атаки.

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Йдеться про телефони під управлінням Android 8.x і пізніших версій.

У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів - фото 359908

Експерти також відзначили, що з цією вразливістю інженери Android працювали ще у 2017 році і виправили її в версіях ПО 3.18, 4.14, 4.4 і 4.9, але не подбали про те, щоб вона не з'явилася на нових версіях операційної системи. Фахівці компанії Google вважають, що вразливість зачіпає такі моделі телефонів на Android:

  • Pixel 2;
  • Huawei P20;
  • Xiaomi Redmi 5A;
  • Xiaomi Redmi Note 5;
  • Xiaomi A1;
  • Oppo А3;
  • Moto Z3;
  • Oreo LG;
  • Samsung S7, S8, S9.

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Джерело: zdnet
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