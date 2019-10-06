Популярний блогер перевірив на міцність найпотужніший Android-смартфон у світі

ASUS ROG Phone 2 позиціонується як один з найпотужніших Android-смартфонів на ринку. Гаджет орієнтований на геймерів і користувачів, які звикли отримувати в пристрої топове "залізо". JerryRigEverything провів свій класичний тест на міцність з метою з'ясувати, чи такий хороший ROG Phone 2 зовні.

Насамперед автор відео протестував міцність захисного скла Gorilla Glass шостого покоління. Використовуючи кернери різної твердості, блогер переконався, що скло дряпається на позначці 6 за шкалою Мооса. При використанні кернера під сьомим номером з'являються вже глибокі подряпини.

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Обидва стереодинаміки, які видно на тильній грані пристрою, прикриті металевими перфорованими гратами. Подряпати або прорізати їх канцелярським ножем виявилося не так просто. Рамка по периметру корпусу також металева та виготовлена ​​з анодованого алюмінію. Здвоєний порт на бічній грані (один для зарядки, інший – для виведення 4K-відео на телевізор) прикриває гумова заглушка, яка захищає смартфон від потрапляння пилу.

Усі кнопки пристрою також виконані з металу. Тильна сторона корпусу покрита скляною накладкою з металевою вставкою, яка виконує роль пасивного радіатора. Подряпати здвоєний модуль камери або спалах за допомогою канцелярського ножа блогеру не вдалося.

При нагріванні дисплея ROG Phone 2 запальничкою протягом декількох секунд він більше не відновився – на екрані залишилася пляма. А ось розміщений під ним сканер відбитків пальців продовжує працювати навіть після появи подряпин від твердого кернера.

Нарешті, смартфон впорався з тестом на згинання. Видавши незначний хрускіт: корпус і екран пристрою витримали таке фізичне втручання. Автор відео зазначив, що ROG Phone 2 відчувається дуже міцним і добре зібраним гаджетом, який зламати не так просто.

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